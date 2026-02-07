Дружелюбные собаки поддерживают пассажиров мексиканских аэропортов

В Мексике начали снимать стресс у пассажиров в аэропорту с помощью дружелюбных собак. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Администрации в сотрудничестве с Национальной гвардией пришла в голову замечательная идея внедрить эту программу поддержки и эмоциональной помощи для пользователей аэропорта, которые испытывают стресс или беспокойство.

Мы уже рассматриваем их как коллег. Мы являемся их проводниками, а они - проводниками для людей, которые могут немного снять стресс или тревогу", - заявили в аэропорту.