https://news.day.az/world/1818171.html Девушка и ее пес на лыжах покорили соцсети - ВИДЕО Девушка показала, как она берет своего пса кататься на лыжах: у него есть специальный рюкзак, очки и очень довольная морда. Как передает Day.Az, кадры широко распространились в соцсетях.
