https://news.day.az/world/1840318.html Фестиваль "томатных боев" в Колумбии - ФОТО В Сутамарчане, Колумбия, прошел традиционный фестиваль "томатных боев". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры
Фестиваль "томатных боев" в Колумбии - ФОТО
В Сутамарчане, Колумбия, прошел традиционный фестиваль "томатных боев".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры
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