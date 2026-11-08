Дайверы устроили драку на глубине около 15 метров на Мальдивах - ВИДЕО

На Мальдивах двое дайверов подрались прямо во время заплыва на глубине около 15 метров. Об этом сообщила газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в зоне подводной скалы Куда Рах Тила, расположенной примерно в 60 километрах к юго-западу от столицы республики Мале. Инструктор по дайвингу с товарищем исследовали риф, когда к первому из них вдруг подплыли трое других дайверов.

Один из этих дайверов толкнул инструктора и ударил его ластой, которую тот оттолкнул в сторону - после этого на него набросился другой дайвер из той компании и стал хватать его за руку. Агрессор размахивал руками, а инструктор в это время пытался отогнать его ластами. Нападавший попытался сорвать с него маску, позволяющую дышать.

После того, как все участники всплыли, конфликт между ними продолжился. Инструктор обвинил дайверов в попытке перекрыть ему кислород. Выяснилось, что на него напал гид по дайвингу с другого судна, после чего вмешались другие.

Случившемся заинтересовалась Национальная ассоциация судоходства Мальдив. Она призвала полицию, министерство туризма и другие органы расследовать инцидент.