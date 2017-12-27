Фанаты обнаружили живого Майкла Джексона на видео со свадьбы его племянника - ВИДЕО

В Сети появилась запись со свадебного торжества племянника Майкла Джексона - Сигги Джексона. Просматривая её, преданные поклонники поп-короля заметили странного мужчину среди всех родственников клана Джексонов, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Поклонники обнаружили сходство неизвестного мужчины с персонажем из фильма "Призраки", которого сыграл сам Майкл в 1996 году. Также фанаты отметили схожесть в росте таинственного гостя и поп-короля, после чего пришли к выводу, что тот сымитировал свою смерть в 2009 году.

Напомним, что Майкл Джексон скончался в июне 2009 года. Причиной смерти стала передозировка лекарственных препаратов, в частности пропофола. Врачи несколько часов пытались спасти артиста, но он всё-таки скончался. Тем не менее после смерти в Сети стали появляться записи и фото, на которых якобы был запечатлён певец в различных конспиративных образах.

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