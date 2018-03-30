Папа Римский омыл и поцеловал ноги заключенным - ВИДЕО

Папа Римский ежегодно выбирает для проведения этого обряда особые локации и особых людей

В Великий четверг, который Католическая церковь в 2018 году отмечает 29 марта, Папа Римский Франциск совершил обряд с омовением ног 12 заключенным. Понтифик отслужил службу в римской тюрьме Regina Coeli ("Царица Неба"), передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Об этом сообщается на сайте "Радио Ватикана".

По традиции, в Великий Четверг раз в год во всех римо-католических храмах мира, в том числе в Украине, священник, возглавляющий службу, проводит похожий обряд. В память о Тайной вечере, описанной в Евангелиях, священник омывает ноги 12 прихожанам.

Также сообщается, что Папа Римский ежегодно выбирает для проведения этого обряда особые локации и особых людей. Так, в Великий четверг 2013 года понтифик омыл ноги малолетним преступникам, в 2015 году - узникам римского пенитенциарного комплекса, в 2016 году - среди других Папа Римский омыл ноги мигрантам-мусульманам, а в 2017-м - заключенным в тюрьме для лиц, совершивших особо тяжкие преступления.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

