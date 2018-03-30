Монголы завалят планету шерстью

Монголия запускает новую онлайн-платформу по продаже изделий из кашемира через китайскую товарную биржу Бохай. Об этом сообщает Fashion Network, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители Сельскохозяйственной биржи Монголии объявили, что платформа начнет функционировать в середине апреля 2018 года. "Сотрудничество с китайской биржей Бохай позволит Монголии вести торговлю не только с Китаем, но и с другими странами", - сказал главный менеджер монгольской биржи Чулуунбаатар Байар (Chuluunbaatar Bayar).

Монголия - крупнейший поставщик шерстяной ткани, занимающий 40 процентов мирового рынка. Именно на кашемир приходится 90 процентов всех продаж Сельскохозяйственной биржи: в 2017 году было продано семь тысяч тонн материала на сумму 218 миллионов долларов.

В феврале этого года правительство Монголии запустило четырехлетнюю программу по развитию шерстяной промышленности с целью пятикратного увеличения экспорта, что позволило бы повысить пропускную способность страны и обеспечить финансирование отечественных фирм.

В Монголии насчитывается в общей сложности 27 миллионов коз, а годовой объем производства кашемира составляет 9,4 тысячи тонн.

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