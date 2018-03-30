Жители Швейцарии повадились забрасывать соседей мусором

Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, повадились ездить в соседнюю Францию и оставлять отходы там. Об этом сообщает издание The Local, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители таможни граничащей со Швейцарией французской области Франш-Конте утверждают, что перехватили 140 швейцарцев, которые намеревались выбросить мусор за границей. Один из них успел оставить мешки на обочине, но его выследили по имени и адресу на выброшенных документах.

По оценке французских властей, им удалось предотвратить ввоз в страну примерно 10 тонн мусора. Несмотря на это, многим "мусорным туристам" из Швейцарии удалось ускользнуть от внимания таможенников.

Причиной развития "мусорного туризма" стала дороговизна утилизации отходов в Швейцарии. В некоторых регионах установлены электронные урны, которые взвешивают мусор и требуют деньги за каждый килограмм. Кое-где отходы можно выбрасывать только в дорогостоящих мешках, одобренных местным советом. Встречаются и другие поборы.

Расходы так велики, что швейцарцев, везущих мусор за границу, не пугает даже штраф в размере 150 евро во Франции. "Мы, конечно, говорим им забирать свой мусор в Швейцарию. Но некоторые протестуют и отвечают, что штраф дает им право оставить его во Франции", - сетует представитель французской таможни.

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