Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных телефонов и захвата всей хранящейся на них информации. Об этом сообщается в отчете общественной организации Privacy International, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объектом односторонней слежки могут стать не только подозреваемые, но даже жертвы преступлений и их предполагаемые свидетели. Сотрудники правоохранительных органов получили право в любой момент скачивать данные о звонках и сообщениях, а также содержимое переписки и всю информацию об интернет-активности пользователей. Под контроль подпадает и содержимое гаджета: контакты, фотоснимки, данные геолокации.

По данным Privacy International, более половины полицейских отделений (около 55 процентов) подтвердили использование технологии взлома мобильных пользователей. О поступлении такой технологии в рабочий арсенал полицейских граждан не информировали. Составители документа отмечают, что подобные вопросы требуют общественного обсуждения.

Эксперты общественной организации опасаются злоупотреблений полномочиями и призывают к регулированию и контролю использования хакерских инструментов в работе полиции. Также они требуют информирования объектов слежки об их правах. Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют эти выступления.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook