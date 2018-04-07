Сталлоне открыл памятную доску у монумента Рокки - ФОТО
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне в пятницу принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки.
Об этом сообщил мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в своем микроблоге в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходит действие фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.
"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне - ред.) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", - написал мэр, снабдив, публикацию фотографиями со Сталлоне.
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