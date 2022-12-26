Безопасность китайского внедорожника Tank 300 проверили в краш-тестах

Внедорожник Tank 300 принял участие в краш-тестах австралийской компании ANCAP Safety. Согласно опубликованным данным, автомобиль получил максимальную оценку безопасности - пять звезд. Специалисты оценили уровень безопасности взрослых на 88%, а детей - на 89%. Система защиты уязвимых участников дорожного движения получила 81%, а работа ассистентов - 85%



Как передает Day.Az со ссылкой на autonews.ru, эксперты снизили баллы внедорожнику при проверке работы фронтальных подушек безопасности и ремней. В отчете был отмечен слабый уровень защиты пассажиров на задних сиденьях. Также часть баллов внедорожник потерял при проверке на совместимость транспортных средств. Эксперты объяснили, что из-за особенностей кузова при фронтальном столкновении передняя часть внедорожника Tank 300 представляет высокий риск для пассажиров встречного транспортного средства в случае удара.



Tank 300 - самый младший представитель линейки китайских внедорожников Tank. Автомобиль оснащен бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 220 л.с. с крутящим моментом 381 Н·м, который работает вместе с восьмиступенчатым "автоматом". Привод на все четыре колеса. Разогнаться до 100 км/ч Tank 300 способен за 9,5 с.