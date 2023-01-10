Первые снимки бюджетного кроссовера Haval М6

Компания Haval готовит к производству новое поколение кроссовера M6. Актуальную модель данного паркетника ранее пообещали поставить на конвейер будущего мультибрендового завода Astana Motors в Казахстане. А кроме того, он является самым "бюджетным" в линейке китайского бренда, передает Day.Az со ссылкой на "Китайские автомобили".

Фотографии тестового образца Haval M6 опубликовали местные "фотошпионы". Сообщается, что будущий автомобиль станет одной из двух новинок китайского бренда, чья премьера запланирована на первую половину 2023 года. А если точнее, то презентацию нового "эм шестого" следует ожидать весной.

Несмотря на камуфляж, можно отметить, что внешность кроссовера сильно обновят. Судя по снимкам, свежий вариант автомобиля полностью уйдёт от актуального дизайна а-ля Haval F7. Его радиаторная решётка теперь будет безрамочной и сформирует единый элемент со спортивным бампером. Передние фары, кроме новой формы, получат ещё и необычные "клыкообразные" поворотники.

На боковой части тестового паркетника, помимо новых дисков, добавились накладки на колёсные арки. А зеркала заднего вида перебазировались непосредственно на двери.

Вид сзади остался вполне узнаваемым. И это несмотря на новые разделённые фонари, слегка подправленный спойлер и агрессивный бампер. Скорее всего, дело тут в сохранённой оконной линии и форме двери багажника.

Технические подробности

Относительно технических данных сообщается, что новый Haval М6 буде построен на модульной платформе L.E.M.O.N. Габариты автомобиля на данный момент ещё не известны. Но следует заметить, что актуальная модель имеет не самые скромные размеры: 4664 х 1830 х 1729 мм при колёсной базе 2680 мм. Скорее всего, новинка окажется ещё крупнее.

Силовую часть для М6 обещают взять у мегапопулярного родственника Haval H6. Под капотом должны оказаться как чисто бензиновые связки из 1,5- или 2-литрового турбомоторов в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями, так и подзаряжаемая гибридная система. Она состоит из 1,5-литрового агрегата и электродвигателя в тандеме с 2-ступенчатой коробкой DHT.