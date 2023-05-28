Для Lamborghini Aventador SVJ сделали карбоновые колёса

Для суперкара Lamborghini Aventador SVJ выпустили карбоновые колёсные диски. В 2018 году был представлен самый экстремальный на тот момент вариант суперкара Lamborghini Aventador - исполнение SVJ (от слов Super Veloce и Jota) с 770-сильным атмосферным 6,5-литровым двигателем V12. Машина, ставшая на момент появления рекордсменом "Северной петли" Нюрбургринга среди серийных машин, была выпущена ограниченным тиражом в 900 экземпляров, быстро нашла своих владельцев. Но с выходом гибрида Lamborghini Revuelto слава модели померкла, так что клиентам пора задуматься о тюнинге, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

С учётом стоимости автомобиля и его ограниченного тиража позволить себе Aventador SVJ могли только самые обеспеченные поклонники итальянского автопроизводителя. А значит, что для них не составит труда оплатить и комплект колёсных дисков из углеволокна от Strasse.

Компания разработала разноразмерные (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) колёса из карбона, которые выполнены в виде пятиконечной звезды со сдвоенными спицами.

Диски из лакированного углепластика имеют фирменные логотипы Strasse, сделать которые предложено в цвет кузова - владелец первой машины выбрал себе оранжевые эмблемы. Стоимость карбоновых дисков для Lamborghini Aventador SVJ в компании не называют, но охотно готовы предоставить эту информацию потенциальным покупателям.