Первый электрокар Xiaomi получил 50 тыс. предзаказов за 27 минут

Электромобиль Xiaomi SU7, продажи которого начались 28 марта, получил 50 тыс. предзаказов за 27 минут, сообщила компания в соцсети Weibo.



Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, базовая версия стоит 215,9 тыс. юаней (около $30 тыс.). Модель Pro - 245,9 тыс. юаней ($34 тыс.), Max - 299,9 тыс. ($41 тыс.).

Xiaomi представила свой первый электромобиль в декабре 2023 года. Седан работает на операционной системой Xiaomi HyperOS и может взаимодействовать со смартфонами и устройствами умного дома от Xiaomi. В качестве конкурентов SU7 назвали Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. В компании считают, что с американской моделью их автомобиль может сравниться в технологиях, а с немецкой машиной - помериться силами в динамических показателях.

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