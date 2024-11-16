Босс VW назвал ошибки, которые привели концерн к глубочайшему кризису. В беседе с немецким журналом Bild гендиректор Volkswagen Оливер Блюм нарушил корпоративные табу и заявил о "десятилетиях структурных проблем" автопроизводителя. О промахах топ-менеджер говорил честно: к глубочайшему кризису в истории привела цепочка событий, среди которых дизельгейт, отказ от ключевой платформы и провал в области IT-технологий, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Volkswagen заплатил в общей сложности 32 миллиарда евро за дизельгейт при Мартине Винтеркорне. Далее Герберт Дисс свернул разработку модульной платформы, которая должна была стать основой для будущих моделей. В итоге первый электрокар (ID.3) появился на рынке с опозданием на несколько лет и с сотнями неисправленных дефектов.

Ещё одно управленческое решение, последствие которого не устранили до сих пор - отставание в области программного обеспечения. Герберт Дисс создал собственную IT-компанию (Caraid), нанял десять тысяч(!) экспертов, но в итоге архитектура Volkswagen оказалась неконкуретноспособной, несмотря на огромные затраты на персонал.

Теперь руководству Volkswagen придётся принимать жёсткие решения. Речь идёт и о закрытии заводов в Германии, и о сокращении зарплат. Также немецкая марка собирается отказаться от юбилейных бонусов за лояльность для сотрудников. По данным Bild, на программу сокращения издержек под названием "Геркулес" выделено 900 миллионов евро.