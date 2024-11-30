Hyundai отзывает сотни тысяч автомобилей

Сотням тысяч Hyundai потребовался ремонт. Корейский производитель отзывает более 226 тысяч кроссоверов Santa Fe и седанов Elantra 2021−2022 модельных годов, реализованных в США. Владельцев приглашают в сервис из-за проблем с камерами заднего вида: недостаточно качественная пайка при некоторых условиях может привести к потере сигнала. То есть, изображение с камер перестанет отображаться на центральном мониторе, что не только неприятно для водителей, но и противоречит американским стандартам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Согласно федеральному стандарту США для транспортных средств, принятому еще в 2018 году, все машины должны оснащаться исправными камерами заднего вида.

На Hyundai Santa Fe и Elantra во время работы камер локально поднимается температура, что может спровоцировать появление трещин в пайке. Это, в свою очередь, может привести к потере сигнала с устройства и сбоям в его работе.

Сообщается, что Hyundai уже давно знает о проблеме. С апреля 2022 года на автомобили устанавливается обновленная камера с более качественной пайкой печатной платы. Дилеров придется посетить хозяевам машин, выпущеных до этого: их камеры заднего вида бесплатно заменят на улучшенные.

Ремонт в этом году понадобился и новейшим Santa Fe с "квадратным" дизайном. Летом Hyundai отозвал в США все новые Santa Fe - более 13 тысяч штук - из-за разрыва коробки передач. Коробка непреднамеренно включала сцепления, что приводило к разрыву корпуса.