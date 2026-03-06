Мерседес устроит лотерею для продажи спецверсии V12 Edition

Mercedes-Maybach V12 Edition будут распределять через лотерею. В минувшем сентябре Mercedes-Benz представил спецверсию S-класса под названием Mercedes-Maybach V12 Edition. За основу проекта авторы взяли седан Mercedes-Maybach S 680, которому достались двухцветная окраска кузова, эксклюзивные колеса, а также особый салон, где элементы отделки украшены золотом.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тираж спецверсии составит ровно 50 экземпляров, из которых 5 машин получит японское представительство "Мерседеса". Однако желающих приобрести новинку оказалось слишком много, поэтому компания решила организовать лотерею: автомобиль сможет забрать тот, кого выберет счастливый случай.

В плане техники уникальный Mercedes-Maybach V12 Edition ничем не отличается от Mercedes-Maybach S 680: эти машины оснащены 6-литровым битурбомотором V12 объемом 6,0, который выдает 612 л.с. и 900 Нм. При таких данных разгон до "сотни" занимает суперкаровские 4,5 с.