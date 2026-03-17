Volkswagen показал новый кроссовер

Volkswagen раскрыл характеристики бюджетного кроссовера ID. Cross. Компания Volkswagen готовит модель ID. Cross - это первая попытка предложить европейской публике доступный аккумуляторный кроссовер. Самый доступный вариант, по прогнозам, будет стоить около 28 тыс. евро. Длина новинки составит 4153, ширина - 1794 мм, а высота - 1581 мм. Размер колёсной базы - 2601 мм, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В оформлении экстерьер ID.Cross использована новая стилистика Volkswagen Pure Positive, которая отличается чёткими линиями, сбалансированными пропорциями и общим ощущением качества.

Переднеприводный кроссовер будет оснащаться электрическими моторами отдачей 116, 135 или 211 л.с. Для питания двигателей предложат аккумуляторы ёмкостью 37 или 52 кВт⋅ч.

Благодаря сочетанию современных технологий, высокого качества сборки, большого пространства и привлекательной цены модель станет интересным вариантом по соотношению цены и качества.