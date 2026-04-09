Volkswagen и Xpeng создали новый электрокроссовер для Китая

Опубликованы первые фото Volkswagen ID. Aura T6 перед дебютом в Пекине. Модель, разработанная совместным предприятием FAW-Volkswagen, представляет собой среднеразмерный семейный кроссовер, сочетающий черты SUV (Sports Utility Vehicle) и минивэна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, официальная премьера автомобиля состоится на Пекинском автосалоне 24 апреля 2026 года, сообщает Carnewschina.

Название ID. Aura T6 расшифровывается следующим образом: Aura означает Advanced (передовой), User-centric (ориентированный на пользователя), Reliable (надежный) и All-access (вседоступный), буква T - Travel (путешествие), а цифра 6 символизирует "золотую точку баланса".

Судя по официальным изображениям, кроссовер получил короткий капот, наклонные стойки, рельефные крылья, небольшие свесы и слегка изогнутую линию крыши для улучшения аэродинамики. Ожидается, что кроссовер будет иметь трехрядную компоновку сидений 2+2+2.

Главной технической особенностью новинки стала электронная архитектура CEA, разработанная совместно Volkswagen и Xpeng. Она позволяет сократить количество электронных блоков управления на 30% и поддерживает системы на базе искусственного интеллекта, адаптированные для Китая функции помощи водителю, а также возможность обновлений "по воздуху" (OTA).

Кроме того, ID. Aura T6 стал первым электрическим кроссовером Volkswagen, получившим лидар. Более подробная информация об автомобиле будет раскрыта на Пекинском автосалоне.