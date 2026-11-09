Новый рамный Jetour R700 покажут на автосалоне в Гуанчжоу

Марка Jetour, принадлежащая концерну Chery, представит новый рамный внедорожник R700 на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 27 ноября 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает CarNewsChina. В Китае модель будет продаваться в рамках внедорожной серии Zongheng.

Новый R700 разделит платформу с флагманским Jetour G700. Новинка, по данным издания, опирается на концепт Jetour Zongheng G600, который в 2025 году задал направление внедорожного дизайна бренда. В апреле 2026 года Chery уже показывала почти серийный R700 в закрытой зоне на автосалоне в Пекине.

Внешность R700 отличается высоким капотом и закрытой передней панелью. Светодиодная полоса на всю ширину соединяет С-образные блоки фар. На крыше предусмотрены багажные рейлинги, также у автомобиля есть силовые подножки. На двери багажного отсека вместо традиционной запаски установлен кофр для снаряжения.

Салон, по данным отраслевых источников, будет пятиместным, что позволит дать больше пространства пассажирам второго ряда и предусмотреть вместительный багажник.

Конфигурация силовой установки R700 пока не раскрывается, но соплатформенный G700 оснащен гибридной системой Chery Kunpeng Super Hybrid CDM-O, которая объединяет 2,0-литровый турбомотор и электродвигатели. Суммарная отдача достигает 892 л.с., пиковый крутящий момент - 1135 Нм. G700 также использует батарею производства компании CATL емкостью 59,45 кВтч, обеспечивающую более 260 км пробега на электротяге.