https://news.day.az/azerinews/1753517.html

“Sumqayıt”ın mövsümdə son ev oyununa giriş biletsiz olacaq

"Sumqayıt" Futbol Klubunun bu mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında son ev oyuna giriş pulsuz olacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, "Sumqayıt" - "Turan Tovuz" oyuna giriş biletsiz olacaq. Qeyd edilib ki, matç bu gün saat 17:00-da başlayacaq.