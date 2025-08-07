https://news.day.az/azerinews/1772597.html Agentlik indiyə qədər I sinfə qəbul edilən uşaqların sayını açıqlayıb İndiyə qədər 125 mindən çox uşağın I sinfə qəbul prosesi tamamlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu MÜTDA-nın Ümumi təhsilin təşkil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Aidə Əsgərli MÜTDA-nın canlı yayımında deyib.
Agentlik indiyə qədər I sinfə qəbul edilən uşaqların sayını açıqlayıb
İndiyə qədər 125 mindən çox uşağın I sinfə qəbul prosesi tamamlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bunu MÜTDA-nın Ümumi təhsilin təşkil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Aidə Əsgərli MÜTDA-nın canlı yayımında deyib.
O bildirib ki, mayın 6-dan etibarən həyata keçirilən 2025-2026-cı tədris ili üzrə uşaqların I sinfə elektron qəbulu prosesi davam edir.
Xatırladaq ki, qəbul prosesi 12 sentyabr 2025-ci il tarixinədək davam edəcək.
