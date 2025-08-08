İGB-nin genişləndirilməsi prosesi başlayır
Yunanıstan-Bolqarıstan qaz kəmərinin (IGB) müstəqil operatoru - ICGB interkonnektorun gücünü ildə 3 milyard kubmetrdən 5 milyard kubmetrə çatdırmaq üçün layihənin birinci hissəsinin (Lot 1) tikintisinə icazə alıb.
ICGB-dən Trend-ə verilən məlumata görə, Bolqarıstanın Regional İnkişaf və İctimai İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən icazə Bolqarıstanın Stara Zaqora şəhəri yaxınlığında yerləşən qaz ölçmə məntəqəsinin modernləşdirilməsini əhatə edir.
"Bu əsas addım ICGB-yə mühəndislik, satınalma və tikinti (EPC) podratçısı üçün seçim prosesini davam etdirməyə imkan verir. Tenderdən sonra podratçı Bolqarıstanın Stara Zaqora şəhəri yaxınlığındakı qaz ölçmə məntəqəsində əlavə qaz filtrasiyası və əvvəlcədən isitmə avadanlığı quraşdıracaq, həmçinin, təzyiqin azaldılması və qazın ölçülməsi xətlərinin tikintisini həyata keçirəcək. Stansiyanın təkmilləşdirilməsi nasosun həcmini 5 milyard kubmetrədək artırmağa imkan verəcək", - deyə şirkətdən bildirilib.
Qeyd olunur ki, texniki tərəqqi ilə paralel olaraq ICGB rəhbərliyi maliyyə institutları ilə genişləndirmə layihəsinin maliyyələşdirilməsi məsələsi ilə bağlı fəal danışıqlar aparır. Bundan əlavə, şirkət bu yaxınlarda yeni iki illik artan gücün artırılması prosesini işə saldı. Zəruri olmayan təkliflər 2025-ci ilin sentyabr ayına qədər gözlənilir, zəruri müqavilələrin isə 2026-cı ilin yayında imzalanması planlaşdırılır.
Davamlı maliyyə planı təsdiq edildikdən və ICGB səhmdarları tərəfindən yekun investisiya qərarı qəbul edildikdən sonra Lot 1-də tikinti işlərinə başlana bilər. Lot 1 sənədlərinin hazırlanması ilə paralel olaraq, ümumi müqavilə strategiyasına uyğun olaraq hər iki layihə komponentinin sinxron irəliləyişini təmin etmək üçün Lot 2 (Yunanıstanın Komotini şəhəri yaxınlığındakı qaz ölçmə stansiyası) üzrə sənədləşdirmə üzərində iş davam edir.
IGB interkonnektorunun genişləndirilməsi Şaquli Qaz Dəhlizinin inkişafının mühüm hissəsidir ki, bu da çoxşaxəli təchizat mənbələrinə, o cümlədən, Yunanıstan terminallarından LNG və Azərbaycandan qaza çıxışı təmin edir.
2022-ci ilin 4-cü rübündə istifadəyə verildiyi vaxtdan IGB interkonnektoru özünü təbii qazın Cənub-Şərqi Avropaya nəqli üçün etibarlı marşrut kimi sübut etdi. Onun modernləşdirilməsi bu infrastrukturun strateji rolunu gücləndirəcək, təkcə Bolqarıstan bazarına deyil, həm də Trans-Balkan Qaz Boru Kəmərinə və Trans-Adriatik Boru Kəmərinə qoşulma sayəsində regionun digər ölkələrinə, o cümlədən, Ukraynaya da davamlı və diversifikasiyalı tədarükləri təmin edəcək.
