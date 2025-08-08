Prezident İlham Əliyev Ağ Evə gəlib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağ Evə gəldi.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp dövlətimizin başçısını qarşıladı.

Xəbər yenilənəcək