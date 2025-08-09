https://news.day.az/azerinews/1772880.html Ermənistan və Azərbaycan arasındakı müharibə hər iki dövlətə böyük ziyanlar vurmuşdur - Tramp Ermənistan və Azərbaycan 30 ildən çox müharibə içində idi. Bu müharibə hər iki dövlətə böyük ziyanlar vurmuşdur. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə söyləyib.
