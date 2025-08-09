https://news.day.az/azerinews/1773012.html İran Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmasını alqışlayır İran Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmasını müsbət qarşılayır. Trend-in məlumatına görə, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanata əsasən, İran bu razılaşmanı regionda davamlı sülhün reallaşması istiqamətində önəmli addım olaraq qiymətləndirir.
