İran Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmasını dəstəkləyən tərəf olub
İran bundan öncə də Azərbaycan və Ermənistanı sülh razılaşmasını imzalamağa təşviq edən tərəf olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmayıl Bəqai bu gün (11 avqust) Tehranda keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, İran qonşu ölkələrlə yaxın təmasdadır və hər iki ölkə - Azərbaycan və Ermənistanla yaxşı münasibətlərə malikdir.
Bəqai bildirib ki, İranın mənafeyi ilə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəsi olan proseslərdə bu ölkələrlə təmasda olması təbiidir.
İran XİN rəsmisi qeyd edib ki, sülh razılaşmasının imzalanması məsələsinə gəldikdə, bu yeni məsələ deyil. İran bundan öncə də iki tərəfi sülh razılaşmasını imzalamağa təşviq edib. Bu gün və sabah İran və Ermənistan arasında yüksək səviyyədə məsləhətləşmələr aparılacaq.
Xatırladaq ki, avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Vaşinqtonda görüşünə dair Birgə Bəyannamə imzalayıblar.
Həmin gün Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Tramp və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsinə dair Saziş" layihəsini paraflayıblar. Ermənistan" və Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə (ATƏT-in Minsk prosesinin bağlanması, Minsk Konfransı tərəfindən müzakirə edilən münaqişə üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupuna) birgə müraciəti imzalayıblar. Onlar Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə birgə müraciətini (ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Minsk konfransının müzakirəsində olan münaqişə üzrə şəxsi nümayəndəsi və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun bağlanması barədə) imzalayıblar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре