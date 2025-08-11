Azərbaycanda ərazi müdafiəsi ilə bağlı norma təkmilləşdirilib
Azərbaycanda ərazi müdafiəsi ilə bağlı norma təkmilləşdirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Müdafiə haqqında" qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb.
Qanuna əsasən, ərazi müdafiəsi ölkə ərazisinin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizə və müdafiəsi üzrə tapşırıqların icrası üçün həyata keçirilən ümumdövlət hərbi və xüsusi tədbirlər kompleksidir.
Ərazi müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən dövlət orqanları (qurumları), yerli özünüidarəetmə orqanları və hüquqi şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçiriləcək. Ərazi müdafiəsinin təşkili, hazırlığı və təmin olunması qaydaları Azərbaycan Respublikasının ərazi müdafiəsi haqqında Əsasnamə ilə müəyyən ediləcək.
