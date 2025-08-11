https://news.day.az/azerinews/1773376.html DİM-dən bəzi ali məktəblərə rus dilində qəbulun dayandırılması ilə bağlı CAVAB Bəzi ali məktəblərə rus bölməsi üzrə qəbulun aparılmaması həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Day.Az-а DİM-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, rus bölməsi üzrə plan yerlərinin siyahısı ayrıca olaraq rus dilində Abituriyent 4 jurnalında nəşr olunub.
