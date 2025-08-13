https://news.day.az/azerinews/1773907.html İrem Derici yenidən evlənir - Təklif aldı - VİDEO Müğənni İrem Derici yenidən ailə qurmağa hazırlaşır. Milli.Az xəbər verir ki, müğənniyə dünən axşam qatıldığı toy məclisində rəqqas sevgilisi Melih Jön evlilik təklifi edib. Təəccübünü gizlədə bilməyən ifaçı onun zarafat etdiyini düşünüb, daha sonra isə o, təklifi qəbul edərək sevgilisini qucaqlayıb.
Qeyd edək ki, müğənni daha əvvəl 2014-2016-cı illərdə Rıza Esendmirlə evli olub.
Həmin anları təqdim edirik:
