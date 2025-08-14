Premyer Liqada 12 oyunun vaxtı məlum oldu
Premyer Liqada 2 və 3-cü turların oyun cədvəli açıqlanıb.
Day.Az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, 2-ci tur 22, 23, 24 və 25 avqustu, 3-cü tur isə 29, 30 və 31 avqustu əhatə edəcək.
2-ci tur
22 avqust (cümə)
"İmişli" - "Neftçi"
Şamaxı şəhər stadionu, 17:00
"Qarabağ" - "Sumqayıt"
"Azersun Arena", 19:30
23 avqust (şənbə)
"Kəpəz" - "Karvan-Yevlax"
Qəbələ şəhər stadionu, 19:00
24 avqust (bazar)
"Şamaxı" - "Sabah"
Şamaxı şəhər stadionu, 17:00
"Turan Tovuz " - "Araz-Naxçıvan"
"Azersun Arena", 19:30
25 avqust (bazar ertəsi)
"Qəbələ" - "Zirə"
Qəbələ şəhər stadionu, 19:00
3-cü tur
29 avqust (cümə)
"Sumqayıt" - "Şamaxı"
M.H. adına Sumqayıt şəhər stadionu, 18:30
"Neftçi" - "Turan Tovuz"
"Neftçi Arena", 20:30
30 avqust (şənbə)
"Zirə" - "Kəpəz"
Zirə İK stadionu, 18:00
"Araz-Naxçıvan" - "Qəbələ"
"Liv Bona Dea Arena", 20:30
31 avqust (bazar)
"Karvan-Yevlax" - "Qarabağ"
Şamaxı şəhər stadionu, 17:00
"Sabah" - "İmişli"
"Bank Respublika Arena", 19:30
