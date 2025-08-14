Premyer Liqada 12 oyunun vaxtı məlum oldu

Premyer Liqada 2 və 3-cü turların oyun cədvəli açıqlanıb.

Day.Az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, 2-ci tur 22, 23, 24 və 25 avqustu, 3-cü tur isə 29, 30 və 31 avqustu əhatə edəcək.

2-ci tur

22 avqust (cümə)

"İmişli" - "Neftçi"

Şamaxı şəhər stadionu, 17:00

"Qarabağ" - "Sumqayıt"

"Azersun Arena", 19:30

23 avqust (şənbə)

"Kəpəz" - "Karvan-Yevlax"

Qəbələ şəhər stadionu, 19:00

24 avqust (bazar)

"Şamaxı" - "Sabah"

Şamaxı şəhər stadionu, 17:00

"Turan Tovuz " - "Araz-Naxçıvan"

"Azersun Arena", 19:30

25 avqust (bazar ertəsi)

"Qəbələ" - "Zirə"

 

Qəbələ şəhər stadionu, 19:00

3-cü tur

29 avqust (cümə)

"Sumqayıt" - "Şamaxı"

M.H. adına Sumqayıt şəhər stadionu, 18:30

"Neftçi" - "Turan Tovuz"

"Neftçi Arena", 20:30

30 avqust (şənbə)

"Zirə" - "Kəpəz"

Zirə İK stadionu, 18:00

"Araz-Naxçıvan" - "Qəbələ"

"Liv Bona Dea Arena", 20:30

31 avqust (bazar)

"Karvan-Yevlax" - "Qarabağ"

Şamaxı şəhər stadionu, 17:00

"Sabah" - "İmişli"

"Bank Respublika Arena", 19:30