Bağırsaq bakteriyası yuxusuzluğa səbəb ola bilər
Nankin Tibb Universitetinin alimləri bağırsaqda Odoribacter bakteriyalarının sayının artmasının yuxusuzluq riskini artırdığını müəyyən ediblər.
Milli.Az xəbər verir ki, bu araşdırmanın nəticələri nüfuzlu "General Psychiatry" (GenPsy) jurnalında dərc olunub.
Tədqiqatda mendelvari təsadüfiləşdirmə (MPR) adlanan metoddan istifadə olunub. Bu üsul genetik məlumatlar əsasında bir faktorun digərinə, məsələn, bağırsaq mikroblarının yuxusuzluğa səbəb olub-olmadığını müəyyən etməyə imkan verir.
MPR təhlili üçün 386 533 yuxusuzluqdan əziyyət çəkən şəxsin genetik məlumatları və əlavə olaraq 26 min nəfərin bağırsaq mikrobiomuna dair məlumatlar araşdırılıb.
Nəticədə, alimlər yuxusuzluqla əlaqəli 14 bakteriya qrupunu müəyyən ediblər. Bu bakteriyalar yuxusuzluq riskini 1-4% artırır. Digər tərəfdən, bəzi bakteriya növləri əksinə - yuxu pozuntusu riskini 1-3% azaldır. Odoribacter sinfinə aid mikroorqanizmlər isə yuxunun keyfiyyətinə ən mənfi təsir göstərənlər arasında olub.
Araşdırma həmçinin göstərib ki, yuxusuzluğun özü də bağırsaq mikrobiotasına təsir göstərir. Belə ki, bu vəziyyət bəzi bakteriya qruplarının sayında əhəmiyyətli dəyişikliklərə 7 qrupun 43-79% azalması və 12 qrupun 65%-ə qədər artıb-azalması səbəb ola bilər.
Tədqiqatçılar bildirirlər ki, bu araşdırmanın bəzi məhdudiyyətləri var. Belə ki, iştirakçıların hamısı Avropa mənşəlidir və təhlildə qidalanma, həyat tərzi və gen mühit qarşılıqlı təsiri kimi mikrobiomanın formalaşmasına təsir edən amillər nəzərə alınmayıb.
