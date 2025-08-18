https://news.day.az/azerinews/1774767.html Bu ilin 6 ayında verilən reklam icazələrinin sayı məlum olub Bu ilin 6 ayı ərzində 164 429 ədəd reklam icazəsi verilib. Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, icazələrin 67 759-u Bakı ŞRİ , 96 670-i Regional idarələr üzrə verilib.
Bu ilin 6 ayında verilən reklam icazələrinin sayı məlum olub
Bu ilin 6 ayı ərzində 164 429 ədəd reklam icazəsi verilib.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, icazələrin 67 759-u Bakı ŞRİ , 96 670-i Regional idarələr üzrə verilib.
"Cari ilin ilk 6 ayı ərzində reklam yayımı dayandırlan (demontaj edilən) daşıyıcı sayı isə 20 862 ədəd olub. Onlardan 12 673-ü Bakı ŞRİ, 8 189-u isə Regional idarələr üzrə olub", - məlumatda vurğulanıb.
Xatırladaq ki, ötən ilin 1-ci rübündə ADRA-nın ərazi reklam idarələri tərəfindən 67545, ikinci rübündə isə 68442 reklamın yayımına icazə verilib.
