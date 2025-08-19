https://news.day.az/azerinews/1774934.html Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib - YENİLƏNİB Xəbət verildiyi kimi, Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib. Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Xəyal Rza Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, mərhum şair Məmməd İsmayıl sabah doğulduğu Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində dəfn ediləcək. --------- 16:19 Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib.
Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib - YENİLƏNİB
Xəbət verildiyi kimi, Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib.
Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Xəyal Rza Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, mərhum şair Məmməd İsmayıl sabah doğulduğu Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində dəfn ediləcək.
16:19
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.
Xatırladaq ki, Məmməd İsmayıl bir neçə ildir müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi.
