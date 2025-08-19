Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib

Xəbət verildiyi kimi, Şair Məmməd İsmayıl vəfat edib.

Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Xəyal Rza Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, mərhum şair Məmməd İsmayıl sabah doğulduğu Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan kəndində dəfn ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Xatırladaq ki, Məmməd İsmayıl bir neçə ildir müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi.