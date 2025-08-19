SOCAR-ın prezidenti “Arthur D. Little" şirkətinin qlobal rəhbəri ilə görüşüb
Bu gün SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "Arthur D. Little" şirkətinin partnyoru, enerji, kommunal xidmətlər və resurslar üzrə qlobal rəhbəri Mikael Kruse ilə görüşüb.
Bu barədə Day.Az SOCAR-a istinafən xəbər verir.
Qeyd olunub ki, görüşdə SOCAR-ın enerji sektoru üzrə çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətləri, Azərbaycanda və xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi strateji layihələr barədə məlumat verilib. Enerji sənayesində innovativ idarəetmə modelləri, əməliyyatların optimallaşdırılması və rəqabət qabiliyyətinin artırılması sahəsində müxtəlif təcrübələr nəzərdən keçirilib.
"Söhbət zamanı tərəflər enerji keçidi, rəqəmsallaşma, sənayedə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi, bərpaolunan enerji mənbələrinin inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar",-məlumatda bildirilib.
