Bakının hansı rayonunda daha çox tikinti aparılıb? - STATİSTİKA

Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Bakı şəhərində tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin dəyəri 4,722 milyard manat təşkil edib.

Day.Az-ın Bakı şəhər Statistika İdarəsinə istinadən məlumatına görə, bu, 2024-cü ilin eyni aylarındakı göstərici ilə müqayisədə 9,9% çoxdur.

Hesabat dövründə inşaat işlərinin dəyəri üzrə ən yüksək göstərici Bakının Xətai rayonunda, ən aşağı isə Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

Bakının rayonları üzrə 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin dəyərinə dair göstəriciləri təqdim edirik:

 
 

Cəmi,

min manat

Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə

Bakı şəhəri - cəmi

4 721 794,0

109,9

o cümlədən rayonlar:

Binəqədi

663 900,3

84,8

Xətai

937 141,8

119,5

Xəzər

73 595,5

2,5 d.

Qaradağ

255 328,6

2,1 d.

Nərimanov

560 681,7

125,2

Nəsimi

729 258,2

91,5

Nizami

431 619,5

119,9

Sabunçu

403 517,5

167,1

Səbail

188 291,0

125,9

Suraxanı

73 846,9

77,1

Yasamal

404 613,0

83,2
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Bakı şəhərinin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 4,074 milyard manat və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,9 faiz az vəsait yönəldilib.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2,510 milyard manatı və ya 61,6 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf edilib.

2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 86,6 faizini inşa, yenidənqurma və bərpa, 6,6 faizini əsaslı təmir, 3,5 faizini cari təmir, 3,3 faizini isə sair tikinti işləri təşkil edib.

Ümumi inşaat işlərinin 91,4 faizini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.