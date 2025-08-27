https://news.day.az/azerinews/1776548.html 32 saatlıq fasiləsiz beyin əməliyyatı edən həkim daha bir VİDEO ilə gündəm oldu Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda beyin cərrahı, doktor Pərvin Mirzəliyev 32 saat fasiləsiz beyin əməliyyatı etmişdi Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən həkim sosial media hesabında daha bir paylaşımı ilə diqqət çəkib.
Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda beyin cərrahı, doktor Pərvin Mirzəliyev 32 saat fasiləsiz beyin əməliyyatı etmişdi.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən həkim sosial media hesabında daha bir paylaşımı ilə diqqət çəkib.
Gecə saatlarında uğurlu keçən əməliyyatdan xəstə yaxınlarına məlumat verməyə çıxan tibb adamı qarşılaşdığı mənzərə təəccübləndirib.
Hər iki şəxsin uzanıb mışıl-mışıl yatması gülüş doğurub.
Həmin marağa səbəb olan görüntünü təqdim edirik:
