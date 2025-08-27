Kanada Fransanın hərbi sənaye şirkəti ilə əməkdaşlıqdan imtina edib
Fransanın nəhəng hərbi sənaye şirkəti olan "Naval Group" Kanadanın sualtı qayıqlarla bağlı proqramından çıxarılıb. Bununla da, Kanada Fransa ilə sualtı qayıq alışı məsələsini nəzərdən keçirməkdən imtina edib və 60 milyard Kanada dolları (təxminən 40 milyard avro) dəyərində olan "Kanada patrul sualtı qayıqları proqramı" Fransa üçün bağlanmış hesab edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Kanada hökuməti ikinci seçim mərhələsində fransız istehsalçını siyahıdan çıxararaq Almaniyanın "TKMS" və Cənubi Koreyanın "Hanwha Ocean" şirkətlərini irəli çəkib. Bu, "Naval Group" üçün strateji məğlubiyyət hesab olunur və 1980-ci illərdə baş vermiş oxşar hadisəni xatırladır.
Məlumata görə, "Naval Group" 2024-cü ildə bu layihəyə qatılmaq üçün ehtiyatlı və ümidli davranıb. Şirkət "Barracuda" modelinə və Fransa Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəstəyinə güvənib. Fransa bu layihə üçün siyasi və hərbi səviyyədə lobbiçilik edib. "Tourville" adlı nüvə sualtı qayığının Halifax şəhərində dayanması isə Fransanın Arktikada və uzunmüddətli missiyalarda öz təcrübəsini Kanadaya nümayiş etdirmək cəhdi kimi qiymətləndirilib.
Kanadanın Hökumət Dəyişikliyi və İctimai İşlər Nazirliyi qərarın ölkənin ehtiyaclarının dərin təhlili nəticəsində verildiyini açıqlayıb. Seçim zamanı çatdırılma vaxtının, digər ölkələrin təcrübəsinin və müttəfiq dəniz qüvvələrinin rəylərinin əsas rol oynadığı vurğulanıb.
Qeyd edək ki, 1980-ci illərdə də Fransa Kanadaya sualtı nüvə qayıqları satmaq istəyib, lakin bu, siyasi səbəblərdən baş tutmayıb.
