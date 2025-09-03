Gözəllik salonları və hotellərdə təhlükə - RƏSMİ AÇIQLAMA
Ən çox şikayətlər hotellərdə təmizlik və yataq dəstlərinin dəyişdirilməsi, gözəllik salonlarında isə sanitar normaların pozulması ilə bağlı olur.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş hüquqşünası Kamil Dəmirli deyib.
Onun sözlərinə görə, qaydalar otaqların dezinfeksiya edilməsini, yataq dəstlərinin mütəmadi dəyişdirilməsini və salonlarda alətlərin ya birdəfəlik istifadəsini, ya da dezinfeksiyasını tələb edir:
"Həmçinin, dəriyə invaziv müdaxilələrin aparılması qadağandır və istifadə olunan kosmetik vasitələrin təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədlər olmalıdır. Bu qaydalar infeksiyaların, o cümlədən hepatit kimi xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almağa xidmət edir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре