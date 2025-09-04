https://news.day.az/azerinews/1778216.html Cüdoçumuz Ermənistan təmsilçisinə ipponla qalib gəldi Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatına start verilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, ilk yarış günündə Azərbaycan təmsilçiləri də mübarizəyə qoşulublar.
60 kiloqram çəkidə çıxış edən Nihad Məmişov 1/8 finalda Ermənistandan olan rəqibi Qor Safaryana ipponla qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.
Qeyd edək ki, sentyabrın 7-dək təşkil ediləcək qitə birinciliyində 42 ölkədən 374 idmançı (207 oğlan, 167 qız) mübarizə aparır.
