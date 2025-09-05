https://news.day.az/azerinews/1778421.html Bazarda qiymətlər dəyişdi - Bu balığın kiloqramı 30 manata satılır Keşlə bazarında həm yerli, həm də xaricdən gətirilmiş müxtəlif balıq növləri satışa çıxarılıb. Qiymətlər balığın növünə və mənşəyinə görə dəyişir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, isti havalara baxmayaraq yaxın günlərdə alıcılığın artacağı gözlənilir.
Keşlə bazarında həm yerli, həm də xaricdən gətirilmiş müxtəlif balıq növləri satışa çıxarılıb. Qiymətlər balığın növünə və mənşəyinə görə dəyişir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, isti havalara baxmayaraq yaxın günlərdə alıcılığın artacağı gözlənilir.
"Beluqa balığının kiloqramı hazırda 30 manata təklif olunur. Salyandan gətirilən yerli balıqlar isə ötən illə müqayisədə bahalaşıb. Keçən il 4-5 manata satılan balıq bu il 6-7 manata təklif edilir".
