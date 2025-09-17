"Qarabağ" bir gecədə milyon manat qazandı

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Portuqaliyanın "Benfika" klubu üzərində inamlı qələbə qazanan Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ"ın alacağı bonus məlum olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qələbəyə görə Ağdam klubu UEFA-dan 2.1 milyon avro (4,24 milyon manat) bonus alacaq.

Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan qarşılaşmada "Qarabağ" Portuqaliyada "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.