"Qarabağ" bir gecədə milyon manat qazandı UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Portuqaliyanın "Benfika" klubu üzərində inamlı qələbə qazanan Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ"ın alacağı bonus məlum olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qələbəyə görə Ağdam klubu UEFA-dan 2.1 milyon avro (4,24 milyon manat) bonus alacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan qarşılaşmada "Qarabağ" Portuqaliyada "Benfika"nı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
