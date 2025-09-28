Bu qidanı əsla bəhməzlə birlikdə yeməyin - çox zərəlidir
Bəhməz, dəmir və təbii şəkər baxımından çox faydalı bir qida hesab olunur. Amma bəzi qidalarla birlikdə qəbul edildikdə təsiri azalır. Xüsusilə qatıqla yeyildikdə həm faydası azalır, həm də sağlamlıq üçün təhlükə yarada bilər.
Bəhməz və qatıq bir yerdə yeyilməməlidir. Çünki qatıqdakı kalsium, bəhməzdəki dəmirin bədənə sorulmasını azaldır. Araşdırmalara görə, kalsium dəmirin mənimsənilməsini 40%-ə qədər aşağı sala bilər. Bu da dəmir çatışmazlığı riski olan insanlar üçün zərərli ola bilər.
Bəhməz asidik, qatıq isə qismən qələvi quruluşa malikdir. İkisi birlikdə yeyildikdə mədə turşusunu poza, şişkinlik və qaz kimi narahatlıqlara səbəb ola bilər.
Qatıqdakı kalsiumla bəhməzdəki dəmir birlikdə qəbul olunanda, bədənin bu minerallardan istifadə qabiliyyəti azalır. Bu da uzun müddətdə qida çatışmazlığına gətirib çıxara bilər.
Bəhməzin şəkər miqdarı çoxdur. Qatıqla birlikdə yeyildikdə qan şəkəri sürətlə qalxa bilər. Xüsusilə şəkər xəstələri üçün risklidir.
Mədə turşusuna mənfi təsir göstərir. Bu qarışım mədə yanması, turşu, hətta qastrit kimi problemləri gücləndirə bilər.
Bəhməz özü yüksək kalorilidir. Qatıqla birlikdə yeyildikdə kalorisi daha da artır və artıq çəkiyə səbəb ola bilər.
