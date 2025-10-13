Rəşad Dağlının oğlu çempion oldu

Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif uğura imza atıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gənc idmançı iştirak etdiyi karate turnirində birinciliyi qazanaraq çempion adını əldə edib.

Bu barədə Yusif özü sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb.

Dünya və Avropa çempionu Rafael Ağayev də Yusifi turnirdə tək qoymayıb. 

Həmin görüntüləri təqdim edirik: