Bakıda amputant futbolu üzrə Millətlər Liqası oyunlarının açılış mərasimi keçirilir

Bakının ev sahibliyi etdiyi amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının "C" qrupu oyunlarının açılış mərasimi keçirilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, tədbir "ASCO Arenada" təşkil olunub.

Qeyd edək ki, bu turnirin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizdə mina probleminin dünyaya çatdırılması, minadan zərərçəkənlərin beynəlxalq idman platformalarında bir araya gəlməsi baxımından əhəmiyyətlidir.