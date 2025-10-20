Prezident İlham Əliyev statistika sahəsində çalışan işçiləri təltif edib

Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında statistika işinin təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilib:

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Məmmədov Vahab Feyruz oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Bağırov Hüseyn Fərəməz oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Aşurov Abdulkərim Şafi oğlu

Babayev Nazim Kazım oğlu

Əcəlov Toğrul Rafiq oğlu

Əliyev Rauf Ağaxan oğlu

Qafarov Heydər Zülməkan oğlu

Qəhrəmanov Əyyub Məcid oğlu

Quliyeva Səbinə Əliqulu qızı

Tahirov Fərnad Tahir oğlu.