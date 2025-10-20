https://news.day.az/azerinews/1789390.html Prezident İlham Əliyev statistika sahəsində çalışan işçiləri təltif edib - SƏRƏNCAM Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında statistika işinin təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilib: 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Prezident İlham Əliyev statistika sahəsində çalışan işçiləri təltif edib - SƏRƏNCAM
Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında statistika işinin təşkilində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilib:
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Məmmədov Vahab Feyruz oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Bağırov Hüseyn Fərəməz oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Aşurov Abdulkərim Şafi oğlu
Babayev Nazim Kazım oğlu
Əcəlov Toğrul Rafiq oğlu
Əliyev Rauf Ağaxan oğlu
Qafarov Heydər Zülməkan oğlu
Qəhrəmanov Əyyub Məcid oğlu
Quliyeva Səbinə Əliqulu qızı
Tahirov Fərnad Tahir oğlu.
