Zauru verilişində pərt etdi - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, mahnıya görə müğənnilər Mehriban Qənbərova və Nişanə Baxışova canlı efirdə "söz davası"na çıxıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən dava-dalaşa efirin digər qonaqları da şahidlik ediblər. Onlardan biri meyxanaçı-müğğənni Aydın Sani verilişin aparıcısı Zaur Nəbioğluna kəskin etirazını bildirib.
"İki qadın söhbətidir. Biz də otumuşuq burada. Ya başımızı aşağı salaq, ya çıxıb gedək. Nə fikirləşirsən? Başqa veriliş edib mövzu qoyardınız. Bizim üçün burada oturmaq çətindir".
Tele-aparıcı isə yaşanan gərginliyin ondan asılı olmadan baş verdiyini və müğənninin anidən efirə gəldiyini bildirərək özünə haqq qazandırıb.
