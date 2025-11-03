https://news.day.az/azerinews/1792776.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan dilinin saflığının qorunması hər bir Azərbaycan vətəndaşının işi olmalıdır Azərbaycan dilinin saflığının qorunması hər bir Azərbaycan vətəndaşının işi olmalıdır. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı səsləndirib.
"Dövlət, alimlər, dilçilər, yazıçılar, şairlər, jurnalistlər, siyasətlə məşğul olanlar - yəni bu məsələyə çox böyük diqqət verməlidirlər", - deyə Prezident vurğulayıb.
