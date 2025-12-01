https://news.day.az/azerinews/1799065.html “Yapraq Dökümü”nün Ayşesi illər sonra... - FOTO "Yapraq Dökümü" serialında "Ayşe" obrazını canlandıran aktrisa Şebnem Ceceli illər sonra yenidən gündəmə gəlib. Hazırda 23 yaşında olan aktrisanın son fotoları sosial şəbəkələrdə geniş maraq doğurub. İzləyicilər onun illər içindəki dəyişiminə heyran qaldıqlarını bildiriblər.
Elxan Əliyev
“Yapraq Dökümü”nün Ayşesi illər sonra... - FOTO
"Yapraq Dökümü" serialında "Ayşe" obrazını canlandıran aktrisa Şebnem Ceceli illər sonra yenidən gündəmə gəlib. Hazırda 23 yaşında olan aktrisanın son fotoları sosial şəbəkələrdə geniş maraq doğurub. İzləyicilər onun illər içindəki dəyişiminə heyran qaldıqlarını bildiriblər.
Day.Az xəbər verir ki, Şebnem Ceceli aktyorluq karyerasına davam etməyib və təhsilini seçib. O, hüquq fakültəsini bitirib və peşəkar fəaliyyətini bu sahədə qurmağı qərar verib.
"Yapraq Dökümü" serialı final etsə də, 13 il keçməsinə baxmayaraq hələ də populyarlığını qoruyur və yenidən yayımlandığı zaman izləyicilərin diqqətini cəlb edir.
Elxan Əliyev
Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре