Bakının bu ərazilərində də "Ağ Şəhər" salına bilər - Nə üstünlüklər qazandıracaq?
Bakıda illərdir uğurla reallaşdırılan "Ağ Şəhər" layihəsi paytaxtın digər ərazilərində də oxşar konsepsiyanın tətbiqi ilə bağlı fikir və təklifləri gündəmə gətirib.
Day.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhərsalma mütəxəssisləri hesab edirlər ki, Sabunçu və ətraf qəsəbələr, Ələt və periferik zonalar müasir yaşayış və biznes kompleksləri üçün perspektivli ərazilərdir. Onların fikrincə, bu ərazilərin geniş torpaq sahəsi, mövcud yol və kommunikasiyalara yaxınlıq, eləcə də urbanistik planlaşdırmaya uyğunluğu layihənin uğurla həyata keçirilə bilməsi üçün əlverişlidir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, "Ağ Şəhər" tipli layihələrin yeni zonalarda yaradılması paytaxt üçün bir neçə üstünlük təmin edə bilər. Bunlara urban inkişafın sürətlənməsi, iqtisadi imkanların genişlənməsi, həmçinin yaşayış və biznes sahələrinin müasir standartlara uyğun təşkili daxildir. Eyni zamanda belə layihələr şəhərin periferiya zonalarının daha planlı şəkildə inkişaf etməsinə, sosial və kommunal infrastrukturun müasirləşdirilməsinə töhfə verə bilər.
Ekspertlər vurğulayırlar ki, yeni "Ağ Şəhər" konsepsiyasının həyata keçirilməsi yalnız torpaq və infrastrukturla bağlı məsələləri deyil, həm də ətraf mühitin qorunması, ictimai nəqliyyatın inteqrasiyası və sosial obyektlərin təşkili kimi faktorları nəzərə almalıdır. Onların sözlərinə görə, ictimaiyyətə bu cür təkliflərin çatdırılması həm şəhərsalma prosesinə diqqəti artırır, həm də gələcək planlaşdırma üçün konstruktiv müzakirələrə zəmin yaradır.
Hazırda rəsmi layihə olmasa da, ekspertlərin və memarların təklifləri Bakı şəhərinin inkişaf xəritəsinə töhfə verə bilər. Belə fikir və təşəbbüslərin ictimailəşdirilməsi paytaxtın urbanistik inkişafını izləyən mütəxəssislər və vətəndaşlar üçün maraqlı məlumat mənbəyi rolunu oynayır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре